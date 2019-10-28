Didim'de 29 Ekim kutlamaları başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları kapsamında çelenk koyma töreni düzenlendi.

Didim'de 29 Ekim kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Saat 13.00'de Didim Kent Meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Kurum amirleri, Siyasi parti ilçe başkanları, Meslek Odaları ile Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk heykeline çelenkler konuldu, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Bu yıl kutlamalara halkın katılımın yoğun olduğu görüldü.