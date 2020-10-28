Didim'de 29 Ekim kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları kapsamında Didim'de çelenk koyma töreni düzenlendi. Sağanak yağış altındaki törene katılımın az olduğu görüldü.

Didim'de 29 Ekim kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu; ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşı okundu. Bu yıl kutlamalar sağanak yağış altında gerçekleştirilirken, törene katılımın az olduğu görüldü.