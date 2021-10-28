Didim'de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

yıl dönümü dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Didim'deki kutlamalar çelenk sunma töreniyle başladı. Didim Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcı vekili Tarık Ziya, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk anıtına çelenkler sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.