İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumları amirleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende İlçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu.


Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.