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Didim'de 30 Suriyeli göçmen yakalandı

Aydın’da Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında lastik bot ile kaçmaya çalışan 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi sırasında lastik bot ile kaçmaya çalışan 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot, Didim Bulamaç adası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik bot içinde yapılan aramada içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önce Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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