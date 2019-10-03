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Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Didim Menderes Nehri ağzı açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Didim Menderes Nehri ağzı açıklarında açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 11 erkek, 14 kadın ve 9 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Yakalanan34 düzensiz göçmen Didim Limana teslim edilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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