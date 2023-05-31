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Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde ormanlık alan içerisindeki 34 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık alan içerisindeki 34 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalarda, Denizköy Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

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