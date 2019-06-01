Didim'de 36 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 36 göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler Emniyet güçlerince yakalandı.Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan göçmenler arasında 1 Suriye, 11 Kongo, 20 Orta Afrika, 2 Komor ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak çevrede yapılan araştırmada 1 adet lastik bot, 1 adet bot motoru ve akü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda göçmenleri İzmir'den getirilerek bölgeye indirdikleri ve birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen S.A., G.Ö., F.Y., O.Ç., N.S.E., İ.T., isimli şahıslara “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan işlem yapıldı. Olayda ayrıca G.Ö isimleri şahsın hırsızlık suçundan da 3 ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.