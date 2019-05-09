Didim'de 39 mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre Didim Menderes kanalı açıklarında sabah saatlerinde bir grup düzensiz göçmenin lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçla girişimi olduğu tespit edildi. Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot belirtilen bölgeye gittiğinde lastik bot içinde 13 Filistin, 18 Suriye ve 8 Irak uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 39 düzensiz göçmen Didim'deki marinaya getirildi. Düzensiz Göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.