İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didimde 41 göçmen yakalandı

Didim’den yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

Didim'den yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'den yasadışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 39 Suriyeli 2 Filistinli ve 2 Iraklı olmak üzere toplam 41 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemler yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.