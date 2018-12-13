İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Didim önlerinde 41 kaçak göçmen ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 40'ı Suriye ve 1'i Nepal uyruklu 41 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18'i çocuk ve 12'si kadından oluşan 41 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il göçmen bürosuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.