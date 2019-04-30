Didim'de 414 gram esrar ele geçirildi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 414 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Altınkum Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada Siyah poşet içerisinde 195 gram esrar maddesi, 32 adet satışa hazır fişeklenmiş vaziyette 172.06 gram esrar maddesi olmak üzere toplamda 367.06 gram esrar maddesi, 2 parça poşet içerisinde 33.18 gram toz esrar maddesi, 15 adet satışa hazır fişeklenmiş vaziyette 13.40 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 46.58 gram esrar maddesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 41 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.