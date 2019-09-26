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Didim'de 46 göçmen yakalandı

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 15'i çocuk toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerden 40'ı Suriye, 6'sının ise Filistin uyruklu olduğu açıklandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler Didim limanına teslim edilirken işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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