İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 46 göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 46 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'den Ege Denizini aşarak Yunan adalarına geçmek isteyen ve içerisinde göçmenlerin bulunduğu bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Tekağaç mevkiinde yakalanan göçmenler karaya çıkartılarak Emniyet güçlerine teslim edildi. Aralarında 35 Orta Afrika cumhuriyet, 5 Kongo ve 6 Suriye'lin bulunduğu toplam 46 göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.