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Didim'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler işlemlerin ardından il göç idaresine teslim edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, havada ve denizde yapılan devriye görevi sırasında lastik botla denize açılıp yasadışı yollardan çıkış yapmak isteyen bir grubu yakaladı. Durdurulan lastik bottaki 48 kaçak göçmen güvenli bi rşekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekiplerin organizatörlerin yakalanması için de çalışma başlattığı öğrenildi.


12'si erkek, 11'i kadın ve 25i' çocuk olan grubun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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