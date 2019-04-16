Didim'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.15'de seyir halinde olan 9 Eylül Araştırma Gemisi tarafından, Didim'e bağlı Tekağaç Burnunun 1 mil kuzeyinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşarak lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 Suriye, 6 Filistin, 8 Irak, 7 Somali, 1 Afganistan ve 1 de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna teslim edildi.