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Didim'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.15'de seyir halinde olan 9 Eylül Araştırma Gemisi tarafından, Didim'e bağlı Tekağaç Burnunun 1 mil kuzeyinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbar edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşarak lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 Suriye, 6 Filistin, 8 Irak, 7 Somali, 1 Afganistan ve 1 de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna teslim edildi.

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