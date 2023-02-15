Didim'de 490 litre kaçak alkol ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa yönelik evde yapılan aramada 490 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Didim'de M.A.D. şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 490 litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.