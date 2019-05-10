Didim'de 5 suçtan aranan iki zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde haklarında beş ayrı suçtan yakalama kararları bulunan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hakkında “Basit Yaralama, Hakaret, Dolandırıcılık, Tehdit” suçlarından ayrı ayrı yakalama kararı bulunan Y.U. ile “Parada sahtecilik” suçundan arama kaydı bulunan M.Ç. isimli zanlılar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.