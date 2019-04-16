Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'den yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 17'si kadın toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Didim bölgesinde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu tarafından Tekağaç Burnu 3 mil güneybatısında hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki içerisindeki 27 Suriye, 15 Filistin, 7 İran ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmeni yakaladı. Didim Marinası'na getirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.