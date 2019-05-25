Didim'de 51 mülteci yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan lastik bot ile kaçma hazırlığında olan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı botların bölgede yaptığı devriye görevi esnasında Didim Menderes kanalı açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik botta 30 Kongo, 8 Orta Afrika ve 2 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sabah saatlerinde ise Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbarda Didim Tekağaç Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın yapıldığı bölgede yapılan incelemede lastik bot içinde 11 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İki grup halinde yakalanan toplam 51 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.