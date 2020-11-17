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Didim'de 52 kök hint keneviri ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 52 kök hint keneviri ve 20 kilogram tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 52 kök hint keneviri ve 20 kilogram tütün ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Hisar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette hint keneviri yetiştirildiği ve sigara üretimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ikamete düzenlenen operasyonla Ö.Ö isimli şahıs yakalandı. İkamette yapılan aramalarda 52 kök hint keneviri, 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi, 22.85 gram esrar maddesi, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet komprasör, 20 kilo 100 gram açık kıyılmış tütün, 600 adet boş makaron, 6 bin 600 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. , Ö.Ö isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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