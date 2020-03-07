Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim sahilinden şişme botla açılarak Yunanistan'ın Farmako Adası'na (Farmakonisi) gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince adaya çıkmaları için engellendi. Havanın kötü olmasından dolayı botları batmak tehlikesi geçiren ve aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan ve Kongo uyruklu 53 düzensiz göçmen, Didim açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Didim Akköy Jandarma Komutanlığı'nda ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Manisa ve Erzurum'da 3 yıldır kendi imkanları ile yaşam mücadelesi verdikleri ve daha iyi şartlarda yaşama hayaliyle Avrupa'ya gitmek istedikleri öğrenildi.