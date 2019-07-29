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Didim'de 56 kaçak Afgan yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde ilçedeki bir tatil sitesi yakınlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmada makilik alan içerisinde illegal yollarla ülkeden kaçış hazırlığı içinde olan 56 Afganistanlı göçmen yakalandı. Göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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