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Didim'de 60 dönümlük makilik alan yandı

Aydın’ın Didim ilçesinde İmbat sitesi mevkiinde çıkan makilik yangını korkuttu.

Aydın'ın Didim ilçesinde İmbat sitesi mevkiinde çıkan makilik yangını korkuttu. Yangında 60 dönümlük makilik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, yangın Hisar mahallesi İmbat Sitesi mevkiinde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliğine bildirdi. Makilik alanda çıkan yangına İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yangında 60 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni öğrenilemedi.

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