Didim'de 64 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Mavişehir uygulama noktasında durdurdukları araç içerisinde yapılan kontrollerde 10 Suriye ve 1 Filistin uyruklu toplam 11 kaçak ile Manastır koyu makilik alan içerisinde 53 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 64 kaçak yakaladı. Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmada A.Ç ile R.D isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.Ç adli kontrol şartı ile serbest kalırken R.D ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kaçaklar ise işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç idaresine teslim edildi.