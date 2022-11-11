Didim'de 74 ülke vatandaşı kendi ülkelerinin isimlerini koyduğu ağaçları toprakla buluşturdu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla “Türkiye yüzyılına nefes” kampanyasında Aydın'ın Didim ilçesinde 127 adet fidan dikimi gerçekleşti. Etkinliğe katılan Dünya Didim'i seviyor” projesi çerçevesinde 74 ülke vatandaşı fidan dikerek kendi ülkelerinin isimlerini fidanlara koydu.

Gelecek nesillerin çevre biliciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 il, 922 ilçe ve 30 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikiminde Didim'de de gerçekleşti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleşen fidan dikimi Balat Mahallesi'nde bulunan Balat İlkokulu bahçesinde 127 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ali Uçar, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ve “Dünya Didim'i seviyor” projesinde 74 ülke vatandaşı ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi kampanyası ile ilgili açıklama yapan Didim Kaymakamı Kuruca, “ Buradaki ülke genelinde Cumhurbaşkanımız nezdinde 11 Kasım tarihinde düzenlenen 81 il genelindeki ağaç dikme etkinliğimizi Didim'de de gerçekleştiriyoruz. Balat Mahallesinde öğrencilerimiz ve Dünya Didim'i seviyor projesinde yer alan 74 ülke vatandaşları ile birlikte ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde yapılan ağaç dikimleri ülkemize bir nefes olacaktır. Ülkemizde yaşanan yangınlar ve erozyona karşı dikilen bu fidanlar bir nefes olacak. Bugün diktiğimiz bu ağaçlar buradaki çocuklarımızla birlikte büyüyecek ve yeşerecektir.” dedi. Etkinlikte, ilçe protokolü ve öğrenciler fidan dikimi yaparken, yabancı ülke vatandaşları diktikleri fidanlara kendi ülkelerin isimlerini not bırakarak etkinliğe katkı sundu.

Etkinliğe katılan ve 15 yıldır Didim'de yaşayan Rusya uyruklu İnna Yıldız ile 6 yıldır Didim'de yaşayan Kazakistan uyruklu Roşa Nuruşşeva etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, dünyanın yeşillenmesi noktasında atılan bu adımın içinde olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.