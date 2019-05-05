İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 75 Gençlik ailesi kahvaltıda buluştu

Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim 75 Gençlik Derneği üyeleri aileleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi.


Didim 75 Gençlik Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Didim'de sosyal, kültürel, eğitim ve engellilere yönelik bir çok etkinlik ve yardım düzenleyerek adından söz ettiren Didim 75 Gençlik derneği yönetimi ve üyeleri aileleriyle İlksan tesislerindeki kahvaltıda bir araya geldi.


Samimi ortamda düzenlenen kahvaltıda konuşan Dernek başkanı İzzet Sirel “Her yıl düzenlediğimiz kahvaltılı kaynaşma etkinliğimizi de bu yılda geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Biz dernek olarak Didim'de her alanda faaliyet gösteren bir yapıdayız. Bu noktada derneğimiz üyelerine ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.