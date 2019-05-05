Didim'de 75 Gençlik ailesi kahvaltıda buluştu

Didim 75 Gençlik Derneği üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. Didim'de sosyal, kültürel, eğitim ve engellilere yönelik bir çok etkinlik ve yardım düzenleyerek adından söz ettiren Didim 75 Gençlik derneği yönetimi ve üyeleri aileleriyle İlksan tesislerindeki kahvaltıda bir araya geldi.

Samimi ortamda düzenlenen kahvaltıda konuşan Dernek başkanı İzzet Sirel “Her yıl düzenlediğimiz kahvaltılı kaynaşma etkinliğimizi de bu yılda geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Biz dernek olarak Didim'de her alanda faaliyet gösteren bir yapıdayız. Bu noktada derneğimiz üyelerine ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.