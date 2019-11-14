İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 8 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, kasten yaralama olayının firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan zanlı polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde ilçe merkezinde 8 ayrı suçtan aranması bulunan ve kasten yaralama olayının firarisi olarak ta aranan M.K adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.