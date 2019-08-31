Didim'de 8 yılda 29 Engellinin yüzünü güldürdü

Aydının Didim ilçesinde bulunan Konya Kültür Sitesi'nin sekiz yıl önce başlattığı engelli vatandaşlara akülü araba alma etkinlikleri, bu yıl da devam ederek 4 engelliye daha umut oldular. 8 yılda toplama 29 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye teslim edildi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen yaz etkinliklerinden elde edilen gelirler ve yardımlarla 4 adet akülü araç alınarak Didim Engelliler Derneği'ne bağışlandı. Sekizincisi düzenlenen yaz kermesi ve müzikli yemek organizasyonu ile toplanan 21 Bin 75 TL gelir ile 4 adet akülü araç alınarak toplamda 29 akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Didim ve Yöresi Engelliler Derneğine bağışlandı.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği tarafından site yöneticisi Ergün Ünüvar'a teşekkür plaketi verildi. Ardından engelli bireyler Erol Yağcılar'a, Murat Şıh'a, Hasan Admış'a ve Sinan Süvari'ye akülü sandalyeleri teslim edildi