İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 80 gram toz sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 80 gram toz sentetik kannobinoid ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, K.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 31.10 gram esrar maddesi, 80.72 gram toz sentetik kannobinoid(toz bonzai), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1195 TL para ele geçirildi. Şüpheli K.Y. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu'ndan gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.