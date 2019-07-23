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Didim'de 80 litre etil alkol yakalandı

Aydının Didim İlçesinde emniyet güçleri bir iş yerine düzenledikleri baskında, 80 litre etil alkol ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri kaçak içki, etil ve metil alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde 50 şişe 1'er litrelik ve 6 plastik bidon içerisinde 5' er litrelik olmak üzere toplam 80 litre etil alkol yakaladı. İşletme sahibi C.D. isimli şahsa idari işlem uygulandı.

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