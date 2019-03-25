Didim'de AK Parti Kadın Kolları seçim çalışmalarını sürdürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Tan, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Didim seçim koordinasyon merkezinde kadın yöneticilerle bir araya gelen Emel Tan, seçim çalışmalarını ev ev dolaşarak sürdürdüklerini belirterek, “Hafta içi, hafta sonu demeden süreç boyunca çalmadık kapı bırakmadık ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle önümüzde zorlu bir dönem var. Biz bu zorlu dönemi hep birlikte el ele vererek başarılı bir şekilde atlatacağız. Cumhur İttifakı Ak Parti Didim Belediye Başkan Adayımız Mümin Kamacı‘nın başkan olacağı inancını taşıyor ve hepimiz özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Cumhur İttifakı Didim Belediye Meclis Üyesi Adayı Kadriye Ay ise, 31 Mart yerel seçim sürecin de tüm seçmenlere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, ev ev dolaşırken kadınlara yönelik projeleri anlatma imkanı da bulduklarını ifade etti.