İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı

Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan şahıs hastanede kaybetti.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesinde, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan şahıs hastanede kaybetti.


Aydın'ın Didim' ilçesine bağlı Akbük mahallesine meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre; İş arkadaşlığı yapan Hasan K. (51) ile arkadaşı Mustafa Ali Ordukaya (33) alkol aldıktan sonra cadde üzerinde tartışmaya başladı. Av tüfeğine fişek alınmaması sebebiyle başlayan ve alacak-verecek meselesine dönen tartışmanın uzamasının ardından Hasan K. arkadaşını tüfekle bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


Araçta yaralı halde bulunan Mustafa Ali Ordukaya (33) 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli olan Mustafa Ali Ordukaya yaşamını kaybetti. Olay yerinden kaçan Hasan K. ise Denizköy mahallesinde Jandarma ekiplerince yakalanarak göz altına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.