Didim'de amatör spor kulüpleri tek çatı altında toplanamadı

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıntaş, Didim de farklı kategorilerde mücadele eden 6 spor kulübünün olduğunu belirterek, spor kulüplerinin birleşme fikrinin Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın projesi olduğunu ancak yapılan görüşmeler sonucunda ilçedeki kulüplerin birleştirilmesi projesinin rafa kalktığını söyledi.

Kulüplerin birleşmesi konusunda Didimspor ve Yenihisarspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Altıntaş ardından konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı bilgilendirdiklerini dile getirdi. Altıntaş, “Güçlü bir yönetim ve altyapı oluşturmak amacındaydık. Fakat ilçede tek bir takım olacak, diğerleri altyapı branşlarında faaliyet gösterecekti. Biz birleşmenin 35 yıllık mazisi olan, 17-18 farklı branşta sporcuları ve 600'ün üzerinde lisanslı sporcusu olan Didim Belediyespor'dan yana olmasını istedik. Didimspor Başkanı Deniz Polat, kulübün var olan borçlarından dolayı birleşmenin kendilerinde olmasını istedi. Mevcut borçlardan dolayı ucu açık bir durumun olduğunu belirtti. Biz de mazisi olan kulübü kapatmak istemediğimizi, isterse kendisinin ve üyelerini kulübe üye yaparak başkan olabileceğini de dile getirdik ama ne yazık ki olmadı. Biz borçları üstleneceğimizi dile getirmemize rağmen birleşme olmadı ve herkes kendi takımıyla ligde yer alacak” dedi.

Kulübün bundan sonraki akıbetine de değinen Altıntaş, “Taraftarımız bizden 3-4 yıl şampiyonluk beklenmesin. Altyapıya önem vererek tesisleşme adımları atacağız. Önümüzdeki aylarda kongre yaparak kulübümüzün adını da Didimspor 1985 olarak değiştireceğiz. Bazı hatalarımız oldu, bunlar tecrübesizlikten ve işi bilmediğimizden kaynaklıydı. Şu an bakışımız farklı, yeni bir yönetim oluşturacağız. Didim'in takımı olan kulübümüzü daha iyi konuma getirip ardından üst ligler için planlamamızı yapacağız" şeklinde konuştu