Didim'de amfi tiyatronun açılışına sayılı günler kaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Didim Amfi Tiyatro projesinde sona gelindi. Başkan Atabay, açılmak için gün sayan Didim Amfi Tiyatro'ya giderek incelemelerde bulundu.

Hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan Didim Amfi Tiyatro projesinde sona gelindi. Didim 2'nci Koy'da yükselen ve tamamlanmasıyla 3 bin 500 kişi kapasiteli dev bir kültür-sanat merkezi haline gelecek olan Didim Amfi Tiyatro açılmak için gün sayıyor.

Tasarımı yine Didim'de bulunan Milet Antik Kenti'nden esinlenerek yapılan, içerisinde otopark, restorant ve birçok aktivitenin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan konferans salonlarını barındıracak olan Didim Amfi Tiyatro, yeşil ile mavinin buluştuğu noktada yüzlerce etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Peyzaj ve çevre düzenlemesi Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Didim Amfi Tiyatro, eşsiz tasarımı ile de kartpostal kalitesinde manzaralar sunacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tamamlanmasıyla yalnızca Didim'e değil bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak olan Didim Amfi Tiyatro'da incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atabay, "Sanatın ve kültürün merkezi olacak olan Didim Amfi Tiyatro'da sona geldik. Çok kısa bir süre içerisinde, güzel bir açılış töreni ile, Didim Amfi Tiyatro'yu tüm Didim ve bölge halkının kullanımına sunacağız. Tüm yörenin kültür ve sanat hayatına büyük bir ivme kazandıracak olan bu projenin şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.