Didim'de anlamlı doğum günü etkinliği

Konfederasyonun Aydın İl Temsilcisi Nejla Eroğlu, yaptığı açıklamada; "Bu özel günde Şubat ayında doğan üye çocuklarımızın doğum gününü hep birlikte kutlamak istedik. Didim de engellilerin sorunları var. El Ele Avrupa Konfederasyonu Aydın il Temsilcisi olarak başta Didim olmak üzere tüm ilçelerimizde başta engellilerimiz olmak üzere kardeşlerimizin isteklerini ve problemlerini gidermek için canla başla çözüm odaklı çalışacağız. Bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Altınkum Yalı Caddesi üzerinde özel bir mekanda düzenlenen etkinlikte müzik, söyleşi ve sihirbaz gösterileri yoğun ilgi gördü.