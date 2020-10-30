Didim'de arabalı sinema etkinliği yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gündüz Atatürk Sergisi, vals gösterisi ve violin dinletisi gerçekleştirilirken, akşamda kent meydanının arkasında arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

Korona virüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen Arabalı sinema etkinliğinde, “Veda” filmi gösterildi. Film, sinema etkinliğine arabaları ile katılan Didimli vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Film başlamadan önce konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Sevgili dostlar, Türk milleti için çok önemli olan bir gecede sizlerle beraber olmaktan onur ve şeref duyuyoruz” dedi.

Başkan Atabay konuşmasında “Bundan 97 yıl önce Cumhuriyet'imizi kurmak için 7'den 70'e eli silah tutan herkes, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kendisi gibi cesaretli kocaman yürekli insanlarla beraber başlattığı mücadeleye katılarak yedi düvele karşı çok büyük bir savaş vermiştir. Bu mücadeleyi daha öncesinden de Çanakkale'de göstermiştir. Memleketin her köşesinde vatanımızı koruyabilmek için, Ulu Önderimiz Atatürk'ün de dediği gibi, bitap düşmüş bir ülkeden yepyeni bir Cumhuriyet'e yepyeni pırıl pırıl bir devlete gelecek olan yolu başlatmışlardı. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binasını zorla yapıp kiremitlerini bile vatandaşlardan ödünç alan yüreği mangal gibi, vatan sevgisi ile dolu olan insanların hala savaş devam ederken meclis açmaları gerçekten de tüm dünyaya örnek ve emsal olmuştur. Bugünde örnek oluyor. Ama bu mücadelenin neticesinde kurulan ülkemizin ve cumhuriyetimizin 97 yıldır yılmaz bekçileri olan bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bu Cumhuriyeti biz kurduk ve gençlere emanet ediyoruz. Bizler hep 18 yaşındayız. Cumhuriyetimizi korumak için hiç yaşlanmayacağız. İçeriden ve dışarıdan gelen düşmanlara karşı Cumhuriyetimizi kanımızın sonuna kadar korumamız lazım ve koruyacağız” dedi.

Atabay konuşmasının devamında, “O gün bu Cumhuriyet'i kuran irade bu günde bu Cumhuriyet'i koruyan aynı iradedir. Değişen hiçbir şey yoktur bu yüzden daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz. Birbirimizi çok daha iyi tanıyıp kenetleneceğiz ve Ulu Önderimizin söylediği gibi “Muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağız, ekonomide çıkacağız, endüstride çıkacağız, sanatta çıkacağız. O bu Cumhuriyet'i bize emanet etti bizde, bizden sonraki çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu yüzden bu mücadele hiç bitmeyecek ve bitmemelidir. Cumhuriyet hep genç. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından film başlarken, etkinliğe katılan vatandaşlara Didim Belediyesi görevlileri tarafından gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.