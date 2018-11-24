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Didim'de araç plakaları emniyette sahibini bekliyor

Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurun ardından plakalarını düşüren sürücülerin, plakalarını Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulabileceği öğrenildi.


Didim'de geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, yağıştan nasibini alan sürücüler de oldu. Yağışlar sebebiyle plakalarını düşüren sürücüler durumdan habersiz olurken, yağışının etkisini kaybetmesinin ardından şehrin değişik noktalarında bulunan plakalar gerek duyarlı vatandaşlar gerekse emniyet güçlerince bulunarak ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Bu zamana kadar 20'den fazla plaka sahibine teslim edilirken, halen de teslim alınmayan plakalar emniyet müdürlüğü bahçesinde sahiplerini bekliyor.

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