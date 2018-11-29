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Didim'de aranan 2 cinayet zanlısı yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği denetimlerde kasten adam öldürme suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği denetimlerde kasten adam öldürme suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ‘kasten öldürme' suçundan aranması bulunan S.K. ve S.K. isimli zanlılar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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