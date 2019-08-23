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Didim'de aranan yaralama zanlısı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, yaralama suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yaralama suçundan aranan zanlı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde meydana gelen yaralama suçundan faili olduğu tespit edilen ve hakkın aranma kararı bulunan S.G isimli zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Didim Adliyesine sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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