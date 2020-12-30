Didim'de asgari ücret 3 bin 100 TL oldu

Deniz Atabay , belediye personeline ödenecek en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin 100 TL olmalıdır” şeklindeki açıklamasının ardından Didim Belediyesi'nde de asgari ücreti 3 bin 100 TL olacağı duyuruldu.

Deniz Atabay'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, 2021 yılı itibariyle kentimiz için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımızın aldığı en düşük ücret 3 bin 100 Türk Lirası olacaktır” ifadelerine yer verildi.