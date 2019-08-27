Didim'de aylık toplantılara Kaymakam Türköz başkanlık etti

Aydın'ın Didim ilçesinde ilçe protokolü ile basın mensuplarının aylık olarak düzenlenen toplantı, İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Didim'de bir kafede gerçekleşen aylık basın toplantısına İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz'ün yanı sıra Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile protokol üyeleri ile ilçedeki basın mensupları katıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen kahvaltıda konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, her ay düzenledikleri bu kahvaltıların ilçenin sorunlarının konuşulması ve çözüm aranması noktasında önemli olduğunu söyledi.

Ses ve Gürültü kirliliği noktasında Yalı Caddesi esnaflarının yaptıkları açıklamalarla ilgili konuşan Kaymakam Türköz “Yasa neyse herkes ona uyacak. Yasaya göre hareket edilip, ona göre ceza kesiliyor.”diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da ses ve gürültü kirliliği konusunun ilçede yıllarca konuşulduğunu belirterek “İşletmeler işyerlerini ona göre düzenleyecek. Bu cezalara kafasına göre kesilmiyor, ölçümler yapılıyor ve ona göre belirleniyor. Çok gürültü yapmakla turizm olmaz. Sen işletmenden gürültü yaparsan ilçeye tatile gelmiş, gecenin bir saatinde dinlenmek ve uyumak isteyen tatilcinin günahı ne; herkes önlem ve tedbirini ona göre alacak. “dedi.

Didim Apollon Tapınağındaki çalışmalarla ilgili basının gerekli bilgi alamadığına yönelik eleştirilere de cevap veren Kaymakam Türköz, Eylül ayı içerisinde kazı heyetiyle görüşerek yerinde bir ziyaret için çalışma yapacağını ifade etti.