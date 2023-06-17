Didim'de Babalar Günü'ne özel arabalı sinema etkinliği

Didim Belediyesi, Babalar Günü'ne özel arabalı sinema etkinliği gerçekleştirecek.

Didim Belediyesi tarafından Babalar Günü'ne özel organize edilen etkinlikler çerçevesinde arabalı sinema etkinliği gerçekleştirilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de Didim Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği başrollerini Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı, “Sen Benim Her Şeyimsin” isimli sinema filmi gösterilecek. Arabalı sinema etkinliğine tüm Didimlileri davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “İlk kahramanlarımızın özel gününde, yıldızlar eşliğinde “Sen Benim Her Şeyimsin” adlı filmi izleyeceğiz. 18 Haziran Pazar günü saat 21.00'de, arabalı açık hava sinema keyfimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.