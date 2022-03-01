Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı

Didim'in yerel kültürünün geleneklerinden olan Mart Bileklikleri örülmeye başlandı. Didim Rumeliler Derneği Mart Bilekliklerini Birlikte Örme etkinliği bir kafede gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Berrin Muslu ve dernek yöneticilerinin yanı sıra etkinliğe, bir çok sivil toplum kuruluşun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yüzyıllardır süre gelen geleneği Didim'de de yaşatan mübadil torunları renkli bileklikler oluşturdular. Dernek Başkanı her Berrin Muslu her yıl Mart ayı öncesi hazırlanan ve 1 Mart günü bileklere bağlanan ve üç gün bilekte üç günde bir taşın altına konularak gelecek yılın iyi geçmesi umulan bir gelenek olduğunu belirtti. Muslu ördükleri bilekliklerin Mart Baharın müjdecisi olduğunu 1 Mart'ta takacaklarını söyledi ve tüm Didimlileri bu geleneği yaşatmaya davet etti.