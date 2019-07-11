Didim'de balık çiftliği tartışmaları sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında kurulması düşünülen balık çiftlikleri ile yine aynı bölgede karada yapılacak olan Su Ürünleri Organize sanayi bölgesi yatırımına tepki amacıyla Mavişehir Mahallesinde imza kampanyası başlatıldı.

Mavişehir Mahallesinde muhtarlık ve Didim Turizm Derneği öncülüğünde bir toplantı düzenlendi. Amfi tiyatroda düzenlenen toplantı öncesinde imza kampanyası düzenlendi.

Toplantıya Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Turizm Derneği başkanı Mustafa Şentürk, Mavişehir Mahalle muhtarı Ramazan Ökmen, Çevre derneklerinin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı mahalle sakinleri katıldı.

Didim Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk 30 yıldır Didim'de yaşadığını ve denizlerdeki kirliliğin giderek arttığını belirterek, yeni yapılacak balık çiftlikleriyle bu kirliliğin daha da artacağını ifade etti.

Mavişehir mahalle muhtarı Ramazan Ökmen ise Mavişehir bölgesinde denizdeki kirliliğin giderek arttığını ve yağ tabakalarının oluşmaya başladığını belirterek konuyu ilgili mercilere iletmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan diğer sivil toplum örgütü başkan ve temsilcileri ise Balık çiftliklerine neden karşı oldukları konusunda açıklama yaparak Didimlilerin birlikte mücadelesi ile bunun önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Toplantıda son sözü alan Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş ise İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve ticari firmalarla toplantı yapıldığını, yatırımın düşünüldüğü alanda ÇED raporu hazırlanması noktasındaki çalışmaya imza verdiklerini kaydeden Erbaş, Oda olarak en başından itibaren bu yatırıma karşı olduklarını açıkladı. Süreçle ilgili yaptıkları ziyaretleri de değinen Erbaş, konuyu Turizm Bakanına ilettiklerini ve Bakanın da aynı fikirde olduğunu paylaştı.