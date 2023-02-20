Didim'de balık satış noktaları denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde su ürünleri toptan satış yerleri denetlendi, ürünler kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi koordineli olarak Didim'de bulunan perakende satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri ve evrak kontrolü yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak işyeri sahiplerine ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından ilçemizdeki perakende satış yerlerinin gerekli denetim ve kontrolleri yapılarak ilgili tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.