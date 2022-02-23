İhlas Haber Ajansı

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Didim'de balıkçılar denetlendi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçedeki muhtelif balıkçıları kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yaptı.



Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

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