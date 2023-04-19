Didim'de "bayram" denetimi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenen gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar da bayram hazırlıklarına başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlıcılar başta olmak üzere birçok gıda işletmesinde yoğunluk yaşanırken Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yıl boyu gerçekleştirilen gıda denetimleri de Ramazan Bayramı öncesinde sıklaştırıldı. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için fırın, unlu mamüller, ekmek, tatlı, şekerli mamul, et ve süt ürünleri satışı ve üretimi yapan gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.