Didim'de Bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Bayramlaşma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye Meclisi üyeleri, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bayram tebriklerinin ardından ikramlarda bulunuldu. Bayramlaşmaya katılanlara tatlı ve içecek ikram edildi.

Törende herkesin Bayramı'nı kutlayan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, “Bayramlar sevginin, saygının en coşkulu şekilde kutlandığı günlerdir. Bugünde burada bayramımızı en coşkulu bir şekilde kutlamaya çalıştık. Mutluyuz, gururluyuz. Allah nice bayramları bizlere kavuşturur inşallah” dedi.