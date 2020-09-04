Didim'de belediye personeli Başkan Atabay'a sahip çıktı

Deniz Atabay'ı hedef alan iddialara Didim Belediyesi personelinden sert tepki geldi.

Didim Belediye personeli, Belediye Meclis üyeleri ve Başkan Yardımcıları tam kadro Başkan Atabay'a destek için belediye bahçesinde toplanarak ellerinde, 'Başkanımıza dokunma, Didim Deniz İle Güzel, Çetelerin yalanları yıldıramaz Atabay'ı, Bu Didim Hepimizin, Ranta Karşı Çıkacağız, ve Başkanımızın arkasındayız' yazılı dövizlerle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bir belediye personeli tarafından yapılan basın açıklamasında;

“Değerli yol arkadaşlarım; Sevgili belediye emekçilerimiz, son zamanlarda sosyal medyada kendini gazeteci olarak adlandıran kalemi ve kendisini para karşılığında satan bazı kendini bilmez kişi ve kişiler tarafından başkanımıza ve yönetimimize atılan iftiraların hepsinin yalan olduğunu tüm Didim biliyor. Şunu bilin ki; bizlerde kentimizin, çevremizin ve kıyılarımızın kimseye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kirli kalemlerinizi artık belediyemizin üzerinden çekin bırakın halka hizmet yapalım. Hiçbir iftira ve yalanlarınız bizleri yıldıramaz. Biz bu iftiralardan artık bıktık. Biz belediye personeli olarak Başkanımızın her zaman yanındayız ve de yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından belediye bahçesinde toplanan personeli, 'Didim'e fayda Atabay'da' sloganları atarak Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a destek verdiler.